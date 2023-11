Věřitelé Sberbank dostanou peníze. Námitky proti částečné výplatě nepodáme, ujišťují

„Zatím jsme relativně spokojeni a věříme, že po dodatečném vypořádání, které proběhne co nejdříve, získá Jihlava sto procent svých pohledávek,“ uvedl pak primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). S podáním námitky zatím nepočítá. Jeho město má po bance pohledávky zhruba za 160 milionů.

Insolvenční správkyně banky Jiřina Lužová nemá indicie, že by námitky přišly. „Netroufám si ale odhadovat, zda někdo z věřitelů bude rozhodnutí soudu napadat,“ řekla. Zdrželo by to výplatu, kterou chce zahájit v polovině prosince. Garanční systém finančního trhu, lidé a malé i střední podniky obdrží 100 procent pohledávek, velké podniky a obce minimálně 95.