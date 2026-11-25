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K projednání dostala novelu vycházející z evropské směrnice již v minulém období, ale schválit ji do voleb nestihla. Schválenou předlohu nyní dostane k projednání Senát.
Novela představuje podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) minimální přenesení směrnice. Tejc se shodl s Vojtěchem Munzarem z opoziční ODS na tom, že jde o kontroverzní téma.
Obsazování orgánů by mělo být na svobodném rozhodnutí firem, uvedl Munzar. Podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) EU postavila Česko před volbu, že buď schválí nesmysl, nebo mu bude hrozit peněžitá sankce.
Pravidla měla platit už dva roky
Česko mělo pravidla zavést nejpozději koncem prosince 2024. Státu tak hrozí žaloba a pokuta nejméně tři miliony eur (zhruba 73 milionů korun).
Sněmovna novelu schválila hlasy části koalice a opozice. Nepodpořili ji zejména zákonodárci koaliční SPD a opozičních ODS a KDU-ČSL, stejně jako většina přítomných Motoristů.
Důvodová zpráva novinku ve složení vedení firem zdůvodňuje tím, že podle některých studií jsou společnosti s vyšším zastoupením žen ve vedoucích orgánech obecně úspěšnější než společnosti s nižším zastoupením žen.
„Zvýšené zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností může společnostem pomáhat vytvářet spravedlivé pracovní prostředí, které je pro zaměstnance příznivé a motivující,“ uvádí důvodová zpráva.
Povinnost by se dotkla třeba společností ČEZ či Kofoly
Společnosti by měly buď mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. Platí to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině.
Požadavky se mají týkat firem s více než 250 zaměstnanci a ročním obratem přes 50 milionů eur (1,2 miliardy korun), nebo aktivy přes 43 milionů eur (1,05 miliardy korun). Podle vládních podkladů by se jednalo o společnosti ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Philip Morris ČR, Kofola Československo a Colt CZ Group.
Pokud dá korporace přednost kandidátovi více zastoupeného pohlaví, ačkoli měla přijmout toho druhého, bude se moci dotčený kandidát soudit a domáhat se náhrady nemajetkové újmy v penězích. Na druhé straně zákon stanoví, že antidiskriminační pravidla nesmí vést k tomu, že by kotované firmy daly přednost uchazeči s nižšími kvalitami, než mají ostatní uchazeči.
Sněmovna odmítla dvě úpravy, které podal Tomáš Doležal (SPD). Jedna se týkala zahájených výběrových řízení a druhá omezení nového pravidla na členy vedení volených valnou hromadou. Tejc s pozměňovacími návrhy nesouhlasil, šlo by podle něho o porušení unijní směrnice.