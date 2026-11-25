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„Současná situace v dopravním spojení našeho města s Prahou je kritická. V důsledku dopravních omezení dochází ke kolapsu dopravy na dálnici D8 ve směru na Prahu,“ potvrdil Novinkám starosta města Odolena Voda Ondřej Prášil.
Právě Odolena Voda patří v posledních týdnech spolu s Neratovicemi a Mělníkem podle informací Ropidu k městům s nejvíce postiženými příměstskými linkami. Až o hodinu se zpožďují i autobusy pražské hromadné dopravy, zejména v oblastech Čakovic, Letňan, Ďáblic a Kbel.
„Spoje, které mají podle jízdního řádu zvládnout cestu ke stanici metra Kobylisy za 23 minut, ji v současné situaci absolvují až za 70 minut. Cestovní doba se tak prodlužuje na více než trojnásobek,“ upozorňuje starosta Prášil.
„Řidiči sjíždějí z dálnice na exitu 1 – Zdiby a zahlcují okružní křižovatku, čímž blokují příjezd vozidel ve směru od Odoleny Vody. Stále více řidičů nyní sjíždí již na exitu 9 – Úžice, v důsledku čehož dochází k přetížení silnice II/608, která představuje hlavní alternativní dopravní spojení našeho města s Prahou,“ podotkl starosta Odolena Vody.
Neúcta k času obyvatel. Zazněla omluva
Podobně špatná situace panuje v blízkých Bořanovicích, kde museli změnit trasu školního autobusu. „Spojení na přestup u metra Ládví se ráno výrazně prodloužilo. Například v pondělí byl dojezd – z vlastní zkušenosti – více než třikrát delší, než je běžné,“ popsal Novinkám místostarosta Bořanovic Daniel Šafář.
Dopravní omezení v oblasti Kbelská – Cínovecká se podle něj obce výrazně dotýkají především v ranní špičce zhruba mezi šestou až devátou hodinou. „Cestující ztrácejí desítky minut denně a řada z nich je nucena vstávat dřív, aby se dostali do zaměstnání včas. Dotklo se to i školního autobusu, který se pravidelně nestíhal včas v Ládví otočit a vyzvedávat školáky,“ upozornil s tím, že po domluvě s Ropidem už školní spoj obsluhující více spádových obcí nevyjíždí z Ládví, ale přímo z Bořanovic.
Podle informací městské části Praha-Březiněves se zástupci magistrátu za kritickou dopravní situaci na severu metropole omluvili, jak stojí na facebookovém profilu této městské části. Stalo se tak na pondělním jednání se zástupcem Odboru pozemních komunikací a drah, které Březiněves iniciovala kvůli každodenním kolonám a dopravnímu chaosu.
„Upozornili jsme na nepřijatelnou dopravní situaci způsobenou uzavřením nájezdových ramp na Cínoveckou a způsobem organizace probíhajících oprav. K uzavření několika nájezdových ramp došlo bez předchozího projednání se zástupci naší městské části,“ stojí v příspěvku: „Výsledkem jsou každodenní kolony a dopravní chaos, který výrazně zatěžuje obyvatele Líbeznic, Bořanovic i Březiněvsi.“
„Kbelskou se chvástali“
Na sociálních sítích to v komentářích v dopravě vře. „Nejen tyto vesnice, ale stojí to i od Hovorčovic ke Globusu a celé Letňany, strašný fakt, co to páni inženýři vymysleli,“ napsala pod příspěvkem Petra Ehmigová.
Jiní už si neberou servítky, jako Tomáš Linc: „Kbelskou se chvástali, jak to jde, a pak zase klasicky vše dose.ou. Panenské Břežany do Čimic 55 minut.“ Naráží na opravu čtyřproudové ulice Kbelská, která proběhla ještě před nedávnými komunálními volbami a termín jejího dokončení se podařilo zkrátit.
K uzavření nájezdu z Ďáblické na Cínoveckou do centra se na sociálních sítích vyjadřuje i Sdružení měst a obcí Koridor D8. „Sledování provozu přímo na místě ukázalo, že mnoho řidičů se snaží kolonu objet přes Ďáblickou ulici. Při jejich následném návratu na hlavní tah ve směru do centra pak dochází k výraznému narušení plynulosti provozu a situace na D8 se dál zhoršuje,“ stojí v příspěvku na Facebooku. Nájezdovou rampu z Ďáblické na Cínoveckou TSK před několika dny uzavřela, situace je však nadále kritická.
Zásadní problém je podle místostarosty Bořanovic v tom, že chybí přímý nájezd v Březiněvsi na hlavní spojovací tah do centra, tedy komunikaci Cínovecká. Porovnal zároveň situaci s létem, když byla uzavřená Kbelská.
„Tehdy jsme nezaznamenali žádný výrazně nadlimitní provoz a dojezdové časy zůstaly standardní. Současná situace je tedy výrazně horší. První viditelné zhoršení dopravy přišlo samozřejmě se zúžením Cínovecké, hlavní dopad přišel až s uzavřením možnosti nájezdu na Cínoveckou v Březiněvsi, kdy se doprava přesměrovala do Ďáblic,“ uvedl Šafář.