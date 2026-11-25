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S penězi navíc již počítá návrh státního rozpočtu na příští rok, poplatek se má zvýšit od dubna. Návrh poslance Karla Turečka zároveň připravuje kraje o jejich dosavadní podíl na výnosech z poplatků. Ročně jde zhruba o 380 milionů korun, které kraje využívají například na výstavbu vodovodů a kanalizací.
Po odporu hejtmanů se poslanci v úterý dohodli na kompromisu. Od roku 2028 by kraje měly dostávat korunu z každého kubíku odebrané podzemní vody. Výpadek příjmů v příštím roce jim má ministerstvo zemědělství nahradit dotacemi.
„Nebudou se k tomu dokládat žádné projekty, nic. Je to takhle jednoduché,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Výše dotací má odpovídat průměrným příjmům jednotlivých krajů za poslední tři roky.
Olomoucký hejtman a poslanec Ladislav Okleštěk (ANO) dohodu uvítal. „Samozřejmě ta jistota nikdy není, dokud ty peníze nejsou, ale tady věříme slovu pana ministra,“ uvedl.
Zvýšení poplatků ministerstvo zdůvodňuje potřebou chránit zásoby podzemní vody. Zdražení se může promítnout i do cen vodného pro domácnosti. Záležet bude na tom, kolik vody čerpají jednotlivé vodárny z podzemních zdrojů. Majitelů běžných domácích studní se změna přímo nedotkne.
Novelu nyní posoudí Senát.