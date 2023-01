V Suezském průplavu uvázla loď s ukrajinskou kukuřicí

Podle istanbulského koordinačního střediska pro vývoz ukrajinských zemědělských produktů přes Černé moře je MV Glory naložená 65 000 tunami kukuřice z Ukrajiny. Míří do Číny.

Suezský průplav, kterým prochází přes deset procent světového obchodu včetně sedmi procent globálních dodávek ropy, zablokovala předloni v březnu na několik dnů v jeho jižní části přes 400 metrů dlouhá a 220 000 tun vážící kontejnerová loď Ever Given, která najela na mělčinu. Kontejnerová loď, registrovaná v Panamě, mířila z Číny do nizozemského přístavu Rotterdam.