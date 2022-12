V Rusku zůstalo ze 60 značek aut jen 14, většina je z Číny

Deník napsal, že téměř všechny ostatní automobilky dodávky vozidel do Ruska ukončily. Existuje tak pouze jejich neoficiální dovoz, pro který neplatí překážky dříve vytvořené ruskou vládou s cílem nalákat zahraniční automobilky k montáži jejich vozidel v Rusku.

Do země se tak podle listu dostávají nejen luxusní vozidla, ale i dříve neznámé vozy z hromadné výroby, například Suzuki Ciaz, který se montuje v Indii.

Vedle uvedených tří ruských značek jsou ostatní čínské. A to Chery, Geely, Haval, JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton a Omoda. „Ruský automobilový trh je už ze 78 procent čínský,“ uvedlo sdružení.

Škoda Kamiq se sice oficiálně do Ruska nikdy nedovážela, ale prodejci v Ťumeni, Surgutu a v okolí Moskvy jsou tyto vozy schopni nabídnout, napsala už v listopadu Gazeta.ru. Expert na automobilový trh Sergej Burgazlijev tehdy usoudil, že ruský trh se aktuálně vrací do situace z 90. let, kdy prodejci dováželi auta samostatně.