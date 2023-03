UBS chce záruky ve výši 135 miliard, když koupí Credit Suisse

Švýcarská banka UBS žádá vládu alpské země o záruky ve výši zhruba šesti miliard dolarů (135 miliard Kč), pokud by koupila Credit Suisse, která se dostala do problémů. Uvedla to v neděli agentura Reuters s odvoláním na osobu obeznámenou s jednáním. Jeden ze zdrojů také upozornil, že v případě spojení obou největších švýcarských bank bude možná nutné zrušit 10.000 pracovních míst.

Foto: Ennio Leanza, ČTK/AP Logo Credit Suisse