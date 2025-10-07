U nás ne! Lidé v referendech zamítli těžbu i stavby větrníků. Brzdí to ekonomiku a prodražuje bydlení

Článek
Odpůrci nejčastěji argumentují tím, že projekty neberou ohledy na místní obyvatele, jsou špatně připravené a mohou poškodit životní prostředí. Zamítnuté návrhy jsou celostátně významné, navíc v oblastech, na které se chce zaměřit i vítěz voleb hnutí ANO. Výsledky referend a postoj společnosti vůči výstavbě ve svém okolí může plnění slibů zkomplikovat.
„Projekt Troskotovicím nepřinese nic pozitivního. Lidem ze Znojma se zkrátí doba dojezdu do Brna, ale my nebudeme mít žádnou výhodu,“ komentovala výsledek hlasování Denisa Haluzová, starostka Troskotovic na Brněnsku, kde lidé zamítli vysokorychlostní trať spojující výše uvedená jihomoravská města na území obce.
Obavy z hluku a prachu zase přiměly hlasovat proti těžbě štěrkopísku obyvatele Třeštin na Šumpersku. Starosta František Laštůvka řekl, že odpor v lidech umocnila zkušenost s těžbou u nedaleké Mohelnice. Otevírání nových lomů, na němž se shodne odcházející vláda i hnutí ANO, se nelíbí ani starostům dalších obcí.
Odmítaní odrazuje investice
Přístup často označovaný zkratkou NIMBY (akronym anglického úsloví „Not In My Backyard“, tedy "ne na mém dvorku“) podle expertů negativně ovlivňuje celou českou ekonomiku. Pro představu, hodnota některých projektů, proti nimž lidé hlasovali, sahá do miliard korun.
„Celkové dopady se nedají přesně vyčíslit, protože nemáme dostatečná data. Jednoznačně je to ale největší příčina zdlouhavého stavebního řízení v Česku,“ uvedl pro Novinky ekonom Petr Bartoň, který pracuje pro společnosti Datarun a Natland a efekt NIMBY dlouhodobě sleduje.
Už nyní jsou protesty místních vůči nové výstavbě jedním z hlavních důvodů, který omezuje nabídku nových bytů. Ty potom zdražují více, než by bylo nutné.
To ale není všechno, problém brzdí i rozvoj českých firem, které složitěji rozšiřují výrobu, upozornil Bartoň. Ve finále to odrazuje investory ze zahraničí. Ti raději upřednostní okolní země jako Polsko, kde je výstavba rychlejší.
Nechceme těžbu? Připlatíme si za dovoz
Stavební podniky zase varují, že bez větší těžby surovin bude obtížné stavět dálnice i byty. „Nutné materiály budeme vozit ze zahraničí, což povede k dalšímu prodražování výstavby,“ uvedl už dříve pro Novinky Michal Vacek, ředitel poradenské společnosti CEEC Research.
Letošní průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že lidem nejčastěji vadí právě projekty, které jsou z pohledu ekonomiky zásadní. Největší odpor u nich budí výstavba továren, průmyslových hal a skladů v okolí.
Podobně vnímají i čerpací stanice, dálnice nebo železnice. Nadpoloviční většina dotázaných odmítá také hotely, parkoviště, obchodní centra, kanceláře, nádraží a stadiony. Podporují jedině školy a nemocnice.
Jedním z nejkřiklavějších případů v Česku z poslední doby bylo zamítnutí stavby domova seniorů v Horní Lidči na Valašsku s odůvodněním, že by byl blízko školy. Tento projekt se nakonec podařilo prosadit.
K překonání odporu lidí vede cesta skrze zapojení veřejnosti už do rané fáze plánování, řekl ředitel agentury STEM/MARK Tomáš Rychecký. Ukazují to podle něj zkušenosti ze zahraničí.