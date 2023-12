Tripartita se neshodla na zvýšení minimální mzdy, rozhodne vláda

Jurečka původně navrhoval dvě varianty navýšení minimální mzdy, kterou v Česku pobírá asi 120 tisíc lidí. Ta první počítala s růstem na již zmíněných 18 900, v té druhé se počítalo s růstem na 19 400 korun. Cílem první varianty je postupně do pěti let zvýšit minimální mzdu na úroveň 45 procent průměrné mzdy, u té druhé na její polovinu.

Podle té první by minimální mzda měla dosahovat 45 procent průměrné mzdy. Počet úrovní zaručených mezd by se pak snížil na čtyři. Podle té druhé by minimální mzda byla na padesáti procentech průměrné. Zaručené mzdy by pak skončily úplně.