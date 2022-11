Při nedostatku plynu pomůže kurzarbeit

Podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by mohlo být nařízení nachystáno a Evropskou komisí schváleno do konce roku. „Nic ale nenasvědčuje tomu, že by bylo třeba ho nastartovat,“ uvedl s odkazem na zásoby plynu.

Nouze v plynárenství by nastala tehdy, kdyby došlo k vyhlášení takových odběrových stupňů, podle nichž by zaměstnavatelům byly omezeny nebo přerušeny dodávky plynu. Právu to už dříve sdělil mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Jakub Augusta. „Zaměstnavatelům by tak bylo možné částečně refundovat vzniklé mzdové náklady, pokud by jejich zaměstnanci nemohli pracovat,“ uvedl Augusta.