Těžký rok pro Pilulku. Akcie firmy letos spadly o více než 60 procent

Za koronavirových let Pilulka, jež provozuje stejnojmenný e-shop a síť kamenných prodejen, těžila z poptávky po antigenních testech, dezinfekcích či různých ochranných pomůckách. Tržby firmy tak vydatně rostly a s nimi i hodnota akcií. Ty dosáhly historického maxima 10. ledna 2022, kdy cena jedné akcie činila rovných 1800 Kč.

Pak ovšem přišla válka na Ukrajině, energetická krize a vysoká inflace, která maloobchodním tržbám pochopitelně nesvědčí. To se začalo negativně odrážet i na ocenění firmy na kapitálovém trhu, přičemž letošní rok se nese v duchu výrazného sešupu dolů.

„Šlo a stále může jít o růstový příběh, který mají investoři rádi, a v prostředí velmi dostupného kapitálu mezi roky 2020 a 2021 jste ani nemuseli ukázat ziskovost, což akciím pomohlo až na extrémně vysoké valuace. Rok 2022 definoval konec růstu celého segmentu e-commerce a z trhu se zároveň začaly stahovat levné spekulativní peníze, a to především z titulů, které negenerují žádné zisky, kam Pilulka stále patří,“ řekl Hájek Novinkám.

„Vedení slibuje už dva roky, že se dostane do kladného EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů, pozn. red.) a začne generovat hotovost, což se odkládá minimálně do příštího roku. To je další důvod propadu akcií,“ dodal Hájek.