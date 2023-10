Siemens Energy je v obří ztrátě. Akcie zažívají volný pád

Mluvčí ministerstva hospodářství agentuře Reuters ve čtvrtek potvrdil, že německá vláda úzce jedná se Siemens Energy o státních zárukách, které by ji ochránily před závazky vůči věřitelům.

Podle zdrojů ekonomického týdeníku WirtschaftsWoche a časopisu Spiegel firma požaduje až 15 miliard eur, přičemž tolik peněz by jí banky neposkytly. Jedná se tak o variantě, že německý stát by převzal odpovědnost za 80 procent z první tranše úvěru ve výši 10 miliard eur, zatímco banky by byly odpovědné za zbývajících 20 procent.