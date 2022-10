Světové ceny potravin šestým měsícem klesají

Naopak index cen obilovin meziměsíčně o 1,5 procenta vzrostl. Ceny pšenice se zvýšily o 2,2 procenta kvůli obavám o úrodu v Argentině a ve Spojených státech, vysokému vývozu z EU a zvýšené nejistotě kolem pozdějšího přístupu do ukrajinských přístavů v Černém moři. Ceny rýže vzrostly také o 2,2 procenta, částečně kvůli obavám z dopadů nedávných záplav v Pákistánu.

FAO také snížila výhled produkce obilovin na letošní rok na 2,768 miliardy tun z předchozích 2,774 miliardy tun. To je o 1,7 procenta méně než odhadovaná produkce za loňský rok. Očekává se, že světová spotřeba obilovin v roce 2022/2023 překoná produkci o 2,784 milionu tun. To by mělo světové zásoby proti roku 2021/2022 snížit o 1,6 procenta na 848 milionů tun.