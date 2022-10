Stát upozorní 90 tisíc rodin, aby zažádaly o přídavky na děti

Tyto rodiny bude ministerstvo a úřad práce oslovovat například e-mailem. Ministerstvo je podle Jurečky identifikovalo na základě dat ze žádostí o jednorázový příspěvek 5000 Kč, který stát dává domácnostem s dětmi, jimž počátkem srpna bylo méně než osmnáct let. Tyto domácnosti také musely mít loni příjem do jednoho milionu korun, to je asi 83 333 Kč hrubého měsíčně. „Těchto žádostí jsme obdrželi zatím 843 tisíc,“ řekl Jurečka.