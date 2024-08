Stanjura lže, jako když tiskne, opřel se do ministra Kalousek kvůli schodku

Daniel Bárta z Národní rozpočtové rady nechtěl přestřelku mezi oběma ministry komentovat. „My už moc nereagujeme na to, co politici slibují nebo říkají, ale pracujeme s postupně zveřejňovanými čísly,“ řekl Právu.

Podle něj Stanjura mohl narážet na to, že v rámci zadlužení jsou nastavené výdajové rámce, a proto mluvil o výdajích. „Je to celé strašně složité. Ať bude říkat Stanjura cokoli, tak bude mít ze svého pohledu pravdu, pan Kalousek ze svého pohledu také. Je to mezi nimi politické. Do toho já odborně zasahovat nebudu, abych rozsoudil, kdo lže či nelže,“ dodal Bárta.