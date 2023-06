Stanjura je ochotný upravit rozdělení daně z nemovitosti, tvrdí předseda Svazu měst a obcí

Ministr financí je podle něj ochotný diskutovat o úpravách až při parlamentním projednávání. Sněmovna by se měla začít zabývat konsolidačním balíčkem na červencové schůzi, úpravy jsou možné ve druhém čtení.

Podle konsolidačního balíčku by se k ní měl přidat státní koeficient, dodatečný výnos by měl jít do rozpočtu.