Škoda vyrobila meziročně méně aut

„Díky mimořádnému úsilí našich zaměstnanců se nám podařilo ve výrobních závodech po celém světě vyrobit téměř 780 000 vozů Škoda, a to i za současných neobvykle náročných podmínek. Tento úspěch dokazuje vysoké nasazení a flexibilitu našich zaměstnanců, kteří si za to právem zaslouží velké uznání. V roce 2023 budeme pokračovat v elektrifikaci a s jasně definovanými cíli: Do roku 2030 budou všechny tři české závody vyrábět elektrické komponenty nebo elektromobily,“ uvedl člen představenstva pro oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.