Čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí zrychlila tempo růstu na 3,9 procenta

Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali v období od července do září růst HDP o 3,4 procenta.

Původně měly být údaje zveřejněny 18. října, to bylo však nezvykle odloženo až na dobu po sjezdu komunistické strany, který se konal minulý týden.

Podle průzkumu agentury Reuters růst Číny letos zpomalí na 3,2 procenta. To je výrazně hluboko pod oficiálním cílem 5,5 procenta a byl by to jeden z nejhorších výsledků za téměř půl století.