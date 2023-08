Rusko má přístavy a sklady zahlcené obilím

Některé terminály u Azovského moře podle ní přestaly přijímat další obilí, protože jim chybí místo k uskladnění. To bude pro farmáře znamenat problém, pokud se situace v Černém moři mezi Ukrajinou a Ruskem ještě zhorší a zpomalí ruský vývoz, protože by neměli kam poslat svou úrodu, kriticky důležitou pro globální dodávky potravin.

Ruské prodeje nicméně v posledních týdnech zpomalily, protože vývoz podle SovEcon narazil na úzká hrdla při přepravě tak velkého množství obilí. „Jsou zácpy na železnici a zpoždění v přístavech, a to se na sebe nabaluje jako sněhová koule,“ uvedl ředitel SovEcon Andrej Sizov.

Menší ruské přístavy u Azovského moře jsou přeplněnější než hlavní černomořský přístav pro vývoz obilí Novorossijsk, uvádí SovEcon. Lodě plující z Azovského do Černého moře obvykle překládaly svůj náklad na větší plavidla v Kerčském průlivu, ale plavba průlivem byla z bezpečnostních důvodů omezena po útoku námořních dronů na Krymský most na počátku srpna.

Kyjev zde o víkendu také zasáhl ruský ropný tanker a varoval, že další útoky by mohly následovat v odplatě za snahu Ruska ochromit vývoz ukrajinského obilí. To může způsobit, že někteří rejdaři budou obezřetnější ohledně plavby do ruských černomořských přístavů.