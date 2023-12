Otloukané malé obchody můžou válcovat řetězce cenou i kvalitou

Nakupovat pečivo v pekařství, maso v řeznictví? Proč? Je přece lepší zajet do řetězce nakoupit všechno najednou a hlavně levněji. Malé obchody jsou přece drahé. Bývávalo. Kupovat maso u řezníka se rozhodně vyplatí. A nejen proto, že uzenina je kvalitnější a maso lépe opracované. Je prostě i levnější - a to výrazně. A platí to i u dalších potravin.

Foto: Petr Horník, novinky.cz Prodejna potravin v Bítovanech na Chrudimsku.