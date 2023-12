Řetězce nasazují nemravné ceny, bouří se dodavatelé

„Můj názor je, že by řetězcům mělo stačit dvacet procent obchodní přirážky. Kdyby dvacet procent nechaly nám prvovýrobcům, abychom byli v zisku, o dalších dvacet by mohly snížit cenu potravin, v tomto případě mléčných výrobků,“ konstatoval.

Řetězce si přitom podle něj nemohou stěžovat na náklady. „Vy jim to zboží dovezete do supermarketu na paletě. Oni to vezmou, dají to na krám, trochu tam svítí, mají tam pokladní, někde si už i sám namarkujete. Mají tak velmi nízké náklady,“ míní farmář.