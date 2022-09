PŘEHLEDNĚ: Jak vlády v evropských zemích řeší drahé energie a vysokou inflaci

Cenu elektřiny vláda zastropovala na 6 Kč za kWh, cenu plynu na 3 Kč za kWh včetně DPH. Vliv na výši záloh bude mít stanovení cenového stropu již v listopadu. Státní kasu to má podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) vyjít maximálně na 130 miliard korun.

Národní zastropování cen energií a kompenzace velkým podnikům by měly doplňovat unijní opatření na celoevropské úrovni. S jejich podobou přišla na návrh evropských ministrů energetiky Evropská komise. Její návrh projednají ministři EU znovu 30. září.

Další vládní pomocí je odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie (OZE), a to v období od října do prosince. To v praxi znamená, že za každou spotřebovanou megawatthodinu zákazník ušetří 600 korun.