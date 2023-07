Hrozí nám pokuta 130 milionů, varuje Jurečka kvůli vrácené novele zákoníku práce

To by podle Jurečky ale znamenalo právě zmíněné sankce. „Nepoužívám to jako nějaký argument, který by měl na senátory tlačit. Říkám to jako pouhé konstatování faktu, do jaké fáze jsme se dostali. Od roku 2019 se o nutnosti transpozice ví. Od roku 2019 se s tím až dosud nic nedělalo,“ zdůraznil Jurečka.