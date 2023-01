Pošta opět zdražuje. Dopisy dokonce o víc, než je inflace

Například doporučený dopis od středy zdraží o 10 korun na 62 Kč, stoupne i cena poštovních poukázek. Základní cena za poslání částky do 5000 Kč se zvýší na 52 korun u poukázky typu A.

„Máme 3200 poboček a 72 dep, a to už se na energiích podepíše. Totéž u pohonných hmot, kdy ročně najezdíme 52 milionů kilometrů,“ vysvětloval před časem zdražování generální ředitel Roman Knap. Benzin a nafta ovšem v poslední době zlevňovaly a teď zdražují jen mírně.

Jednou z mála dobrých zpráv pro zákazníky je to, že aktuální zdražení se netýká balíků. Ty už ovšem také zdražily.

Pokud podá klient balík v pobočce Balíkovna a adresát si ho vyzvedne také v Balíkovně, tak pro registrované odesilatele zůstává cena 65 korun. Cena Balíku Do ruky se zákaznickou kartou a s podáním dat elektronicky činí 109 korun.

Ačkoliv je aktuální zdražení vyšší než míra inflace, podle předsedkyně odborů pošty Jindřišky Budweiserové to není takový problém.

„Pošta v posledních čtyřech letech provedla zásadní změny. Uspořila v ročních nákladech jednu miliardu korun, a přesto to nestačí. Bylo zrušeno více než 7000 pracovních míst, pro pošťáky to znamená velký stres, obrovskou zátěž a obavy,“ sdělila Budweiserová.

Dnes by mělo ministerstvo vnitra oznámit výsledky výběrového řízení na nového generálního ředitele. Není přitom vyloučeno, že pozici obhájí šéf Roman Knap, který se dostal do finále výběru.

Původně měl být Knap ve funkci jen do září, ale nakonec bylo rozhodnuto, že zůstane až do výběru nástupce.

Pokud by Roman Knap zůstal, tak by to podle šéfky odborů nebyla špatná zpráva. „Změnu ve vedení v této vypjaté situaci nepovažujeme vůbec za šťastnou, v době, kdy se musí řešit transformace pošty, strategie,“ soudí Budweiserová.