Poslanci dali komunitní energetice zelenou

Jelikož normu ještě budou posuzovat Senát a prezident, lidé by mohli začít elektřinu sdílet od poloviny příštího roku.

Později se počítá s rozšířením na ještě více odběrných míst. To ale půjde až se vznikem datového centra ke sledování výroby a spotřeby elektřiny v soustavě. S centrem se počítá až od poloviny roku 2026.

Třeba Hnutí Duha už registruje stovky žádostí o zapojení do společenství. „Zakládáme energetické družstvo na demokratických principech. Ještě jsme nezačali investovat a už teď máme přes tři sta přihlášených členů,“ sdělil expert z Hnutí Duha a Unie komunitní energetiky Ondřej Pašek.

„Není divu. Díky novele zákona mohou vzít lidé proměnu české energetiky do vlastních rukou a zajistit si dodávku čisté energie z vlastních zdrojů,“ dodal.

Do nějaké formy komunitní energetiky by se do konce tohoto desetiletí mohla zapojit až třetina obcí a polovina občanů, domnívá se předseda společnosti Enerkom Opavsko Jiří Krist.