Pětikoalice plánuje státní penzijní fond

Hnutí STAN navrhuje, aby vstup do penzijního spoření byl automaticky nabízen už při uzavírání pracovní smlouvy. Upozornily na to Hospodářské noviny s tím, že pokud by to pracovník neodmítl, zaměstnavatel by z jeho výplaty posílal buď právě do státního fondu, nebo případně do zaměstnancem vybraného soukromého fondu pět procent jeho mzdy.