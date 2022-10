Otevírá se první opravená část Barrandovského mostu

„Dnes nad ránem byl úspěšně zprovozněn Barrandovský most po první etapě rekonstrukce, ta se týkala jižní části mostu,“ sdělil Novinkám náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

„Na severní větvi jižního mostu bude probíhat odstraňování některých dopravních omezení ještě v průběhu noci 17. a 18. 10. 2022 tak, aby počínaje ranní špičkou dne 18. 10.2022 byl celý Barrandovský most bez dopravních omezení, "doplnila mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

První rekonstrukce po čtyřiceti letech

„Došlo k rekonstrukci první poloviny jižního mostu včetně rampy ze Strakonické ulice. Ta byla postavena technologií, od které se upustilo už asi před třiceti lety a bohužel byla neopravitelná. Proto se musela kompletně zdemolovat a postavit nová, "vysvětlil Scheinherr.

„Zároveň jsme na mostě upravili dopravní značení, takže ze Smíchova směrem na Jižní spojku je nově vyznačen speciální jízdní pruh pouze pro automobily, které skrz most projíždějí, neodbočují na něm a jedou třeba směrem na dálnici D1,“ doplnil pražský náměstek pro dopravu. V tomto pruhu nemusí řidiči zpomalovat a mohou pokračovat rychlostí až 80 kilometrů za hodinu. To má podle magistrátu zkapacitnit dopravu na mostě.

Most tvoří dvě mostní konstrukce, první byla postavena v roce 1983, druhá o pět let později. „Ani jedna část za těch čtyřicet let historie nebyla zrekonstruována, proto jsme před třemi roky začali připravovat celý projekt,“ dodal Scheinherr.

Rekonstrukce mostu začala letos 16. května. Práce měly původně trvat do 2. září. Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto do 29. září. Nakonec se ale práce protáhly až do 16. října.

„Nalezli jsme nesrovnalosti s původní projektovou dokumentací, to znamená, že v osmdesátých letech to nebylo postaveno přesně podle projektu,“ vysvětlil zdržení Scheinherr. „Obzvláště při provrtávání skrz most, kam se musely napnout nové kabely jako náhrada za ty prolezlé, které tam jsou. Museli jsme tedy hledat nové pozice pro vrtání těch děr,“ dodal.

„Zároveň se odhalilo, že vrstva asfaltu na mostě dosahovala až třiceti centimetrů, což opět neodpovídalo projektu. To je vlastně zbytečné, ta vrstva asfaltu má mít ideálně kolem patnácti centimetrů,“ sdělil pražský náměstek. Rekonstrukci řešil pražský magistrát také se stavební fakultou Českého vysokého učení technického. „Fakulta přišla s tím, že by bylo ideální použít vysokopevnostní beton,“ dodal Scheinherr.

Vysokopevnostní beton se již posledních přibližně pět let používá na rekonstrukce vozovek v USA nebo ve Švýcarsku. „On má ty unikátní vlastnosti, že sroste s tou původní mostní konstrukcí, zároveň zvýší její zatížitelnost a je voděodolný, tím prodlouží životnost mostu o několik desítek let,“ doplnil Adam Scheinherr . Tento beton byl pro rekonstrukci použit v Česku poprvé, čímž také došlo ke zpoždění.

„Dopravní apokalypsa se nekonala“

„Zdržení oprav podle mě za to stálo. K nějakým apokalypsám v dopravě nedocházelo, a když jsme tomu mostu přidali na životnosti několik desítek let, tak je to pro most i řidiče mnohem důležitější,“ komentoval prodloužení prací Sheinherr poté, co byl některými opozičními politiky kritizován za zdržení rekonstrukce.

Otevření mostu vítá také městská část Praha 4, pro kterou je stavba významným dopravním článkem. „Věříme, že znovuzprovoznění Barrandovského mostu zvýší plynulost dopravy a sníží výskyt častých zácp,“ uvedl 1. místostarosta pro dopravu, finance a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Oprava blokovala jiné připravené akce, například opravu sjízdných ramp mezi Jižní spojkou a Vídeňskou ulicí, výstavbu další části protihlukové stěny v ulici 5. května a další potřebné investice,“ doplnil tiskový mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.

Další tři roky omezení

Práce na rekonstrukci mostu jsou naplánovány ještě na tři roky, opravovat by se mělo vždy v prázdninovém provozu. „V příštím roce se bude rekonstruovat druhá polovina jižního mostu včetně rampy z Barrandova, což znamená, že bude uzavřena tato rampa. Tato etapa by měla být méně náročná, než ta letošní,“ nastínil plány magistrátu Scheinherr. V následujících dvou letech chce Praha opravit severní most.