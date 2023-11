Nedlužíte státu? Ve čtvrtek definitivně končí milostivé léto

Ale pouze těch, které vznikly do konce září minulého roku. Při zaplacení dluhu budou odpuštěny nedoplatky na úrocích, penále, pokuty či náklady na exekuce.

„Je to na poslední chvíli, ale přesto to ještě lidé mohou stihnout, když doručí během čtvrtka příslušným úřadům žádost, a to buď osobně, prostřednictvím datové schránky, nebo přes formuláře, které mají tyto úřady na svých webech,“ řekl Daniel Hůle z Člověka v tísni.