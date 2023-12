Návrat českého průmyslu k předcovidovému růstu potrvá, míní statistici

Pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině citelně dopadly na dynamiku českého průmyslu. Průměrný meziroční růst zhruba o 4,5 procenta z let 2014 až 2018 je v současnosti nedosažitelný a bude to tak zřejmě ještě nějakou dobu. Vliv na to nyní má zejména slabá poptávka českých domácností. Ve čtvrtek o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Foto: Volkswagen Ilustrační foto. Továrna Volkswagenu.