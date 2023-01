Lidé na home office by mohli dostávat náhrady, dohodáři pak výhody

Paušál za energie by mohl činit 2,80 koruny za každou započatou hodinu práce. Ministerstvo by na každý rok částku aktualizovalo podle údajů statistického úřadu. Mimořádně by se paušál valorizoval, pokud by náklady narostly nejméně o 20 procent. Náhrady by nesměly být součástí výdělku, nedanily by se. Domluvit by si je mohli i pracovníci tzv. na dohodu.

Není však jisté, zda náhrady budou povinné, nebo by je zaměstnavatel poskytoval dobrovolně, například ve formě bonusu. Mohl by si je zahrnout do daňově uznatelných nákladů.

Další zásadní změna by se týkala pracovníků na dohodu. Nově by měli nárok na ošetřovné nebo na dovolenou. Ta by se odvíjela od počtu odpracovaných hodin. Dostávali by také příplatky za práci o víkendu, svátcích nebo v noci.

Pokud by lidé na dohodu pracovali pro firmu více než půl roku, mohli by požádat o pracovní smlouvu.

Rovnováha mezi prací a rodinou

Novela do zákona přenáší dvě směrnice EU o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou. Týkají se mimo jiné rodičovské či práce na dohodu. Změny měly začít platit do začátku loňského srpna, ČR na úpravu legislativy a zavedení do praxe měla přes tři roky. Minulá vláda to však neprovedla a Česku tak hrozí pokuty.