Na české pole se po 33 letech vrátil křen, stát bude stejně jako dovážený

Podle dostupných záznamů se křen zemědělsky na našem území nepěstoval 33 let. Podle Jiřího Šafáře, který si před pěti lety vnukl myšlenku, že s pěstováním začne, to totiž není vůbec jednoduché.

Podzimní sklizeň bude na trhu k dispozici od listopadu až do konce února. Poté bude následovat další sklizeň křenu - toho, který je ponechán v přírodním skladu- tzn. dozrává přímo v zemi. Tento křen bude k dispozici až do další podzimní sklizně.

„Křen vyžaduje 1500 hodin lidské práce na hektar. Musí se to ručně zasázet, ořezat boční výhonky, ořezat hlavy a jednou až dvakrát ručně vyplít. Hektar má 7 tisíc metrů a až 8 tisíc řádků, to znamená, že lidé musí nachodit osm kilometrů na hektar,“ vysvětlil Šafář.

Techniku plánují v hlavní sezoně využívat na vyorání. „Stroj zapřažený za traktorem vyorá až 80 centimetrů země a vyklepe to, protože my ten křen potřebujeme celý. Jednak z důvodu sadby, aby se nepoškodil a aby tam zůstalo co nejméně kořínků, které by mohly zaplevelit pole,“ upřesnil zemědělec.