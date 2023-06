Moravskoslezská města odmítají zálohy na plechovky

„Snažíme se ministerstvo životního prostředí přesvědčit, že tudy cesta nevede. Oni argumentují, že v jiných zemích to funguje. Jenže u nás už je tak propracovaný systém třídění odpadu, že už to není potřeba. Byl by to krok zpět. Stát má řešit, zda nejsou jiné varianty, které pomohou zlepšit už ten fungující současný systém,“ vysvětloval náměstek Boháč.

Podle něj hrozí Ostravě kvůli zavedení záloh výpadek kolem 20 milionů korun. „Tento odpad dále zpracováváme například na alternativní palivo. Bude nám to chybět. Kdo to zaplatí? A kdo zaplatí fungování dvou systémů vedle sebe, tedy našich svozů odpadu a svozu plechovek a PET lahví? Zřejmě spotřebitel,“ přemítal náměstek.

Nelíbí se to ani radnici v Orlové. „Města a obce by s novým systémem přišly o odměnu za třídění odpadu, což není zanedbatelná částka v městském rozpočtu. Jsme pro, aby se rozvíjel systém tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu. Se zálohovým systémem nesouhlasíme,“ uvedla starostka Orlové Lenka Brzyszkowská (ANO).

Vedení Karviné zatím vyčkává, jak bude celý systém nastaven a jak velké ztráty by to znamenalo pro rozpočet města. Také další velká moravskoslezská města čekají na nastavení systému. Upozorňují však na to, že kvůli svozu plechovek a PET lahví naroste ve městech doprava i emise skleníkových plynů. Problémem podle nich může být i to, že do systému zálohování se musí zapojit všechny prodejny a benzinové pumpy nad 50 metrů čtverečních. To může být v menších obcích i okrajových městských částech pro provozovatele velmi náročné. Budou muset zajistit skladovací prostory i automaty na výkup plechovek a lahví.