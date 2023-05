PET lahve i plechovky budou zálohované od roku 2025

Sytém zálohování plechovek a PET lahví by mohl v České republice začít fungovat v polovině roku 2025. Uvedl to ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Z vybraných lahví a plechovek by měly opět vzniknout nové obaly, čímž by se podpořila cirkularita.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky Plastový odpad.