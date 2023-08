Stanjura chce změny v podpoře obnovitelných zdrojů energie

„Firmy platí polovinu toho, co domácnosti, v objemu na jednu megawatthodinu. Domácnosti platí 495 korun, s daní přibližně 600 korun. Firmy nejsou plátci (daně), naprostá většina platí polovinu, tedy 250 korun. Já jsem připraven bavit se o tom, že se to zvedne právě i ve světle výsledků hospodaření firem,“ řekl Stanjura.

Podle ministra daňoví poplatníci, a nikoliv vláda, v posledních třech letech firmy podporovali. „Taková podpora nemůže dál pokračovat, má být nižší, případně si máme něco z té podpory vzít zpátky. To si myslím, že je fér. Ukazuje se to i na nezaměstnanosti. Všechny černé scénáře, které se objevovaly v roce 2021, 2022, 2023, se ukázaly jako liché. Dali jsme jim moc. Vidím to na dani z příjmu právnických osob za rok 2022. Přes to všechno, co jsme slyšeli, a že to nebylo málo těch rizik a obav, se ukazuje, že přesto, že pomoc pro firmy byla malá, tak v kontextu celé ekonomiky jsme ji mohli mít nižší,“ dodal.