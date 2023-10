Méně Jaromíra Soukupa. Na obrazovce už nebude tak často

„Soukup se chystá zaměstnancům Barrandova oznámit, že se stahuje z obrazovky. Oficiálně se to chystá zdůvodnit i rodinnými důvody, péčí o dítě,“ řekl Právu bývalý zaměstnanec společnosti, který nechtěl být jmenován. Důvodem jsou ale hlavně vysoké faktury za pořady, které Soukup sám moderuje. Na trhu jsou podle něj zájemci o další části firmy, jako třeba barrandovský archiv nebo některé časopisové tituly.

Další bývalý manažer firmy ale oznámení o úplném stažení z obrazovky nečeká. Cílem schůzky se zaměstnanci bude podle něj hlavně představit nového spolumajitele Jana Čermáka, který si to sám přál. Zdroj připomněl, že na příští týden je plánované vysílání pořadů s Jaromírem Soukupem. To ale nevylučuje, že k rušení jeho pořadů nedojde postupně.

„Bude záležet na tom, jestli budou mít jeho formáty čím nahradit. A na to musí mít peníze a lidi. Zároveň je to s Honzou Musilem nejznámější tvář Barrandova,“ řekl Právu odborník na média Filip Rožánek z DigiZone.

Parťák Jaromíra Soukupa. Nejdřív mu šel pomáhat, pak koupil půl jeho televize

Podle mediálního experta Jana Potůčka byl obchod pro Čermáka levný způsob, jak se dostat do mediálního byznysu, naopak pro Soukupa to je nepříjemná situace. Protože vstup Čermáka do jeho mediální skupiny nenastal dobrovolně a nyní už nebude moci o všem rozhodovat sám.

„Může se to odrazit i v jeho pořadech, kde si asi už nebude moci povídat úplně všechno jako dosud. Očekával bych ze strany Čermáka snahu o konsolidaci mediálních aktivit Empresy. Televizní stanice potřebují investice do programu, jejich souhrnný podíl na trhu dramaticky klesl a to se odráží na výnosech z prodeje reklamních časů,“ dodal Potůček.

Také podle Rožánka byl vstup Čermáka do byznysu hlavně snaha stabilizovat Barrandov, potažmo firmy Jaromíra Soukupa, a uklidnit věřitele. Těmi jsou vedle velkých bank i České radiokomunikace. Ty, jak upozornil Rožánek, před časem asi na den přerušily vysílání jedné ze stanic Barrandova, což dokládá, jak byla situace s dluhy vážná. Právu dva zdroje řekly, že Soukup dluží i některých zaměstnancům, například kameramanům.

Potřebují investovat do programu

Rožánek si nemyslí, že by diváci nebo čtenáři úplně v nejbližší době viděli změny. „Avizovali, že nastoupí nový management, možná redukují některé aktivity,“ soudí. Konkrétně televize Barrandov podle něj ale spíše než propouštění zaměstnanců bude potřebovat investovat do programu a přitáhnout zadavatele reklamy. „Protože do velké míry stojí na nákladných studiích Jaromíra Soukupa nebo reprízách pořadů, které točí stále dokola,“ komentoval. I proto má TV Barrandov sledovanost jen 2,67 procenta.

Výši transakce si Rožánek netroufl odhadnout, ale vzhledem k dluhům společnosti to podle něj bude spíše méně než více. Zdroj z bývalého managementu firmy se domnívá, že kupní cena mohla být v řádu stovek milionů korun, 99 procent z toho ale v podobě převodu dluhu.

Většinu příjmů byznysu Jaromíra Soukupa nevytváří časopisy nebo televize Barrandov z Empresa Media, ale mediální agentura Médea. I do té se podle svých vlastních slov chystá Čermák vstoupit.

Soukup budí pozornost i soukromým životem. V minulosti byla jeho partnerkou Kateřina Brožová, donedávna pak žil s modelkou Agátou Hanychovou, s níž má půlroční dceru Rozárii.