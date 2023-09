Letiště Praha podepsalo smlouvu s Uberem, jezdit tam bude od příštího úterý

V květnu mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková uvedla, že do skončení řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude taxislužbu zajišťovat Tick Tack ze skupiny Taxi Praha, která zajišťovala taxislužby na letišti od roku 2016 spolu s firmou Fix.

Výsledná cena jízdného nesmí překročit dohodnutou cenu, a to ani při změně trasy nebo čekání v zácpě.

Provozovatel rovněž bude muset garantovat požadovanou kvalitu služeb a bezpečnosti, vozový park ve stáří maximálně do tří let i reprezentativní chování řidičů, kteří by měli mít alespoň základní znalost angličtiny a plynulou češtinu.