Kvóty na zastoupení žen? Radši řešte uplatnění pro matky, zní z firem

„Je to další byrokratické nařízení, které bohužel může vést i k tomu, že se bude obcházet. A když už se bude plnit, tak budou ženy do vybraných pozic dosazovány uměle,“ řekl Novinkám Martin Pisklák, finanční ředitel společnosti Kofola Československo. Firma je jednou z pěti, jichž se podle analýzy ministerstva opatření dotkne.

„Rovné příležitosti by se neměly zaměňovat s pozitivní diskriminací,“ dodal Pisklák. Bylo by podle něj namístě více se zaměřit na to, aby ženy měly uplatnění i během doby péče o děti a nevypadávaly zcela z pracovního procesu. „Až se tohle bude dít, tak bude i základna žen, ze kterých bude možné vybírat do řídících pozic, mnohem širší,“ dodal.