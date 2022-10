Kolik si kdo vydělá? Nejvíc šéfové firem, nejmíň kurýři

Průměrný příjem ve státním a veřejném sektoru pak podle MPSV dosáhl 43 908 korun, o 3,8 procenta tedy poklesl. Za tímto poklesem podle ekonomů stojí mj. to, že letos nebyly mimořádné covidové odměny u řady profesí, např. ve zdravotnictví a v sociálních službách, ale také to, že se třeba úředníkům nebo ve školství nepedagogickým a ve zdravotnictví nezdravotnickým pracovníkům nezvyšovaly v lednu platy. Valorizovaly se jim až od září, a to o deset procent.

Otázka je, jak to bude od příštího roku. Vláda se totiž chystá zvednout základní tarifní platy ve státní a veřejné sféře jen policistům, hasičům či vojákům. Má to být o deset procent. Ostatním profesím se má suma na platy navýšit o čtyři procenta, peníze mají ale putovat jen do odměn. „Nebyl žádný velký spor, co se týče celkového objemu platů. Rozcházíme se v názoru, jestli dát více do tarifů. Odbory by do tarifů chtěly všechno, my jsme nedali do tarifů od 1. ledna nic,“ uvedl po úterním jednání vlády s odbory ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).