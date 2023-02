Jiří Gavor: Diesel bude kvůli embargu stát přes 40 korun

Jak se zavedení unijního embarga dotkne České republiky?

Hned ze dne na den ne, protože Evropa si udělala docela slušné zásoby. Připravovala se na embargo a ruskými produkty se zásobila. Už několik posledních měsíců se nákupy z Ruska v porovnání s minulým obdobím zvýšily. Teď sice přichází embargo, ale až se budou dělat statistiky dovozů ruských paliv do Evropy za druhé pololetí 2022, bude tam docela úctyhodné číslo. Díky tomu, že se o zavedení embarga vědělo s předstihem, trh byl připraven. Nebude to tedy jako hrátky s ruským plynem, kdy se nevědělo, jestli se spustí, nebo nespustí Nord Stream, a pak vznikala panika.

Během února a podle mého názoru i března se nic moc dít nebude. Ekonomika jak v Evropské unii i celosvětově zrovna hodně nešlape a poptávka po pohonných hmotách je spíše podprůměrná. Na druhé straně bude ruská ropa na trhu chybět. Zásoby se budou vyprazdňovat a podle mého názoru to bude mít kolem poloviny roku dopad na celkovou situaci na trhu a bude to tlačit ceny vzhůru.

Teď se nafta prodává za 37,67 Kč za litr (od rozhovoru cena klesla na 36,94 - pozn. red). Jak velké zdražení hrozí?

Myslím si, že cena půjde nad 40 korun. Obchodníci se ovšem budou snažit nakupovat všude možně po světě, tak se uvidí, nakolik budou úspěšní v doplňování zásob a budování nových obchodních kontaktů. Velice snadno ale může být zvyšování cen nafty spuštěno růstem světové poptávky. Když se rozběhne asijský trh, který je velkým konzumentem plynu, ropy, ropných produktů a tak dále, tak se bude nafta na globálním trhu hůře shánět.

To, že ceny půjdou nahoru, je celkem jasné. Vždyť z Ruska se vozila asi polovina z celkových dovozů ropných produktů do EU, hlavně na severovýchod Evropy.

Jak dlouho může zvýšená cena vydržet?

Nic netrvá roky, vždy se nakonec najdou obchodní kontrakty s producenty z jiných částí světa. Těžko ale předvídat, jak dlouho budou vyšší ceny přetrvávat. Ale že by to bylo dlouhodobé zvýšení, to neočekávám.

A co vlastní produkce rafinérií v Evropě? Je možné rozšíření jejich kapacit?

Vždy jsou určité rezervy, v elektrárnách ani rafinériích to není tak, že by se využívaly na sto procent. V obchodu se zkapalněným zemním plynem LNG ještě před začátkem války na Ukrajině jely terminály asi na polovinu kapacity a nyní jedou na plný výkon. Všechny rafinérie budou tedy svou kapacitu využívat naplno, a tím mohou produkci trochu navýšit.

Zvyšování kapacity je ale investiční věc a nějakou dobu trvá.

U LNG jsme byli příjemně překvapeni, že se podařilo rychle zmobilizovat plovoucí terminály, zatímco stavba pevných terminálů pokračuje a dobudují se někdy v letech 2024 nebo 2025. Nedovedu si ale představit, že by mohly něco podobného udělat evropské rafinérie. Tam se ty investiční akce nedají bohužel tak efektivně urychlovat a vidím to spíše na roky. Nevěřím v zázrak, že by se kapacitu rafinérií podařilo významně navýšit ještě letos.

Podle některých vyjádření rafinérie kapacitu ani navyšovat nechtějí, protože v důsledku unijního Green Dealu se hodlají zaměřit jiným směrem…

To je obecný problém. Evropa není ochotna podepisovat dlouhodobé kontrakty na dovoz LNG, a u rafinérského průmyslu platí to samé. Chceme snižovat podíl klasických fosilních pohonných hmot, zvyšovat podíl biopaliv, elektromobilitu, vodík. S tím se dobře nekryje, aby někdo vynakládal miliardové investice do zvýšení kapacity fosilních pohonných hmot.