Jak to bude s účty za elektřinu? Síkela chce odpustit platby za zelené zdroje, Stanjura ne

Domácnostem by se ulevilo, protože výjimka měla původně trvat jen od loňského října do konce tohoto roku. Návrat plateb ve výši 600 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu by znamenal při průměrné spotřebě na fakturách za elektřinu za rok okolo 1800 korun navíc. Platit by po­dle návrhu nemusely ani firmy.