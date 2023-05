Domácnosti by mohly opět přispívat na obnovitelné zdroje

Konsolidační balíček pro příští dva roky předpokládá, že vláda sníží platby na podporu obnovitelných zdrojů o 14 mi­liard korun. V současnosti podporu hradí jen stát. Do jaké míry by se snížení objemu peněz týkalo domácností a firem, se teprve rozhodne.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor je přesvědčen, že se od ledna bude platit stejná částka jako do loňského září. „Bude to návrat do starých časů. Pro domácnosti to bude 599 korun za megawatthodinu jako položka, která byla dočasně zrušena. Kaž­dý dodavatel to promítne do faktury,“ domnívá se Gavor.