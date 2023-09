Inflace v Argentině přesáhla 124 procent. A bude hůř

„Je to strašně těžké. Každý den to stojí o něco víc, je to neustálé závodění s časem, musíte hledat a hledat. Na jednom místě si koupíte to, co je levnější, a jdete na další místo a koupíte něco jiného,“ popsala agentuře Reuters svou situaci Laura Celizová, která nakupovala potraviny ve městě Tapiales nacházejícím se poblíž hlavního města Buenos Aires.