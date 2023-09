Inflace v Turecku znovu citelně roste, dostala se na 58,9 procenta

· Do kriminálu se dostal za to, že kamarádovi ze žárlivosti vrazil šroubovák do hlavy a udělal z něj doživotního invalidu. I za mřížemi je Jakub Janeczko (34) ze Sušice postrachem. Už podruhé totiž míří k soudu za to, že spoluvězně polil vařící vodou. V prvním... Celý článek