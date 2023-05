Indulona se stala ikonou. Existuje už 75 let

Je to jedna z nejvýznamnějších tradic na česko-slovenském trhu, a to již od zahájení výroby 21. května 1948. Řeč je o pracovním krému na ruce Indulona, který je na trhu již 75 let. Původně byla k dispozici pouze jedna verze, nyní je výběr daleko rozmanitější.

Foto: Profimedia.cz Indulona nemohla chybět ani v roce 2018 ve zlínském kulturním institutu Alternativa, kde se konala výstava nazvaná Retrosbírky

Historie Indulony sahá až k původnímu krému, který sloužil jako ochrana a léčba namáhané pokožky zemědělců a dělníků v továrnách. Ten se stal ale tak oblíbeným, že začal být velmi rychle používán i mezi dalšími lidmi. Ti jej využívali nejen na ruce, ale už v osmdesátých letech hojně také k ošetřování obuvi, impregnaci kožených bund, nebo dokonce k leštění nábytku. Základ tohoto univerzálního krému tvoří filtrovaná voda a vazelína. Slovenská indulona versus česká isolda Ekonomika Překážkou k rostoucí popularitě nebyl ani fakt, že tento krém neměl dříve vůbec žádné jméno. Počínaje rokem 1964 se vyráběl pod označením „A/64". Původně byla Indulova vyráběna na svou místech – v pražském výrobním družstvu Golgot a v národním podniku Lučebné a farmaceutické závody Likier v Piešťanech. V roce 1950 pak byla výroba přesunuta do Hlohovce na západním Slovensku. Ani tehdejší šéf si patrně neuvědomoval, že jde o klíčový krok v celé historii značky. Právě tehdy totiž krém dostal konečně jméno Indulona, které odráželo všeobecnou industrializaci a modernizaci tehdejší doby. Foto: Profimedia.cz Ikonický modrobílý obal Indulony Ikonická modrobílá tuba Další velká změna přišla o osm let později – v roce 1958. Indulona se dočkala dnes již ikonické modrobílé tuby, která se v podstatě stala jejím znakem. Mimochodem v tomto barevném provedení je možné původně pracovní krém koupit dodnes. V průběhu let se ale nabídka pod značkou Indulona značně rozrostla. Místo jednoho krému jich je tak nyní k dostání hned několik – pro intenzivní hydrataci, regeneraci kůže nebo například s antibakteriálním účinkem. Firma také vyrábí tekutá mýdla či tělová mléka i krémy. V roce 2018 změnila Indulona majitele. 100% podíl ve slovenské firmě Saneca Trade koupila řecká skupina Sarantis. Celá transakce měla hodnotu 8,5 milionu eur, podle aktuálního kurzu zhruba 202 milionů korun. Zatím tedy nic nenasvědčuje tomu, že bychom se s Indulonou měli v dohledné době rozloučit. Foto: Profimedia.cz V průběhu let se nabídka značně rozrostla