Mimořádná valorizace penzí by mohla být nahrazena dávkou

Lidé s penzí by mohli při vysoké inflaci dostávat dočasně „příspěvek na náklady“, který by mohl nahradit mimořádné valorizace. Současně by se pak také mohl zpomalit běžný růst důchodů, přidávalo by se znovu o třetinu růstu reálných mezd místo o polovinu. Plyne to z materiálu, který mají Novinky k dispozici.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na snímku z 13. února 2023