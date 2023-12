Hospodářská komora chce, aby jí všichni podnikatelé platili poplatek

Vedení Hospodářské komory ČR prosazuje, aby jí všichni podnikatelé v zemi platili příspěvek až 200 korun ročně bez ohledu na to, zda jsou jejími členy, či nikoliv. Komora sdružující zhruba šestnáct tisíc členů tvrdí, že bojuje za všechny podnikatele bez rozdílů, takže by všichni za to měli platit.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto