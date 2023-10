Hospodářská komora navrhuje zrušit vedení detailní evidence knihy jízd

Komora navrhuje, že by zaměstnanci byl za používání firemního vozidla pro soukromé účely zvýšen paušální zdanitelný příjem proti současnému jednomu procentu ze vstupní ceny automobilu. Vyšší paušál by odrážel spotřebované palivo a státu by zajistil, že daňové příjmy vybere jednodušší cestou, než je kniha jízd. Podobný model evidence jízd funguje v západní Evropě v Německu nebo ve Španělsku.