Gigafactory: vláda se chystá vyšachovat kraj

V neveřejném dokumentu, jejž má redakce Práva k dispozici, se s Plzeňským krajem donedávna počítalo.

„Pravděpodobně to místo nás bude dělat státní podnik Diamo. To znamená bourat letiště, vykupovat pozemky a stavět. Radši budu vyšachovaný, než abych se pustil do něčeho, co může být špatné,“ řekl Právu plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Podle něj vládu tlačí čas, a tak si vybrala jiného spolupracovníka.

„My jsme jí dali jasné podmínky. Chtěli jsme, aby byla hotová dopadová studie,“ dodal.

„Chtěli jsme také právní analýzu týkající se budování infrastruktury. To momentálně vláda není schopna splnit,“ dodal Špoták.

Kdo bude zřizovatelem parku?

Rozhodnutí Volkswagenu, zda postaví továrnu v Líních, v Polsku, nebo v Maďarsku, padne do konce roku. Dopadová studie, kterou vláda slíbila 21. října kraji i starostům obcí na společném jednání, se do té doby nestihne vypracovat.

Informaci potvrdil Právu krajský náměstek pro dopravu Pavel Čížek (STAN): „Studie bude mít několik stupňů, včetně projednání s veřejností, obcemi… Zabere to několik měsíců.“

S otázkou na roli Diama v projektu odkázala vedoucí komunikace státního podniku Lenka Rychtaříková Právo na ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho mluvčí Vojtěch Srnka uvedl, že rozhodnutí o změně koordinátora a zřizovatele nepadlo. „Je několik modelů, jakým způsobem se bude věc řešit. Ale jednotlivé varianty komentovat nebudu,“ sdělil Právu mluvčí.

Fialův kabinet tvrdí, že jde o klíčovou investici za 120 miliard korun a Česká republika by ji neměla propásnout. Stejné stanovisko zopakoval ve středu při jednání v Plzni ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

„Na jedné straně udělám všechno pro to, aby si Volkswagen vybral Českou republiku. A v tuto chvíli je na stole pouze jediné řešení, to znamená lokalita Líně. Ale zároveň udělám maximum pro to, aby všichni, kterých se projekt dotkne, z toho něco vytěžili,“ doplnil ministr.

Starosta Dobřan: Nepřekvapilo mě to

Starostu Dobřan Martina Sobotku (Aktivní Dobřany) vývoj situace nepřekvapil. „Změnila se původní koncepce a jde o zónu ryze pro Volkswagen. Je tedy zbytečné, aby v ní figuroval kraj, protože by sloužil záměru, který by ani nemohl ovlivnit. Hejtmanství by státu dělalo jenom služku,“ podotkl Sobotka. Projekt přirovnal k námluvám, kdy se vláda a investor snaží dotčené obce coby nevěstu získat na svou stranu.

Plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO) si postěžoval na komunikaci ze strany vlády. O tom, že by hejtmanství už nemělo figurovat jako koordinátor a zřizovatel průmyslového parku, dosud nevěděl. „Obávám se, aby vláda netlačila tento záměr proti vůli obcí a obyvatel,“ uzavřel.