Studii ke gigafactory nestihneme, přiznal kraj

V bouřlivou diskuzi se proměnilo středeční setkání v Plzni kvůli výstavbě obří továrny na výrobu baterií do elektroaut, která možná vyroste na bývalém letišti v Líních. Jednání, jehož se zúčastnili zástupci vlády, případného investora, jímž je koncern Volkswagen, obcí i pilotů, trvalo bezmála tři hodiny. Automobilka má naspěch, a tak se chce rozhodnout do konce roku, jenže to ještě nebude hotová dopadová studie projektu.

Foto: Mapy.cz Letiště Líně u Plzně

Článek Informaci až po setkání potvrdil deníku Právo krajský náměstek pro dopravu Pavel Čížek (STAN). Právě hejtmanství se tohoto úkolu zhostí. „To je běh na dlouhou trať. Studie bude mít několik stupňů, včetně projednání s veřejností, s obcemi a podobně. Zabere to několik měsíců," konstatoval Čížek. Zároveň uvedl, že kraj teď nezpracovává žádné další či nové materiály potřebné pro Volkswagen. Přitom v listopadu se odevzdávají veškeré podklady pro automobilku, na jejichž základě padne verdikt. „Pro investora není studie podmínkou, aby se rozhodl. Klíčová jsou usnesení vlády," přiznal koordinátor projektu za ministerstvo průmyslu a obchodu Hynek Brom. Právě po rozsáhlé studii ovšem volali starostové obcí kolem Líní. Chtěli, aby dokument zodpověděl, jak gigafactory ovlivní krajinu, život obyvatel, infrastrukturu a další oblasti. „Bohužel se to dalo čekat. V tak krátkém čase se to nedá stihnout," zalitoval Martin Sobotka (Aktivní Dobřany), jenž stojí v čele Dobřan. Volkswagen uvažuje ještě o lokalitě v Polsku a Maďarsku. Pokud nakonec vybere tuzemsko, první část továrny chce začít stavět už v roce 2024. Jde o investici ve výši 120 miliard korun.