EU by měla zastavit plýtvání solární energií, vzkazují komisařce organizace

Evropská unie by měla přijmout opatření k zastavení plýtvání solární energií a omezit záporné ceny, aby podpořila investice. V dopise zaslaném evropské komisařce pro energetiku Kadri Simsonové to uvedlo 17 organizací zabývajících se obnovitelnými zdroji energie. Evropa letos v létě vyprodukuje rekordní množství solární energie a země závislé na uhlí, jako je Polsko a Česká republika, by v době nízké poptávky mohly solární elektrárny vypínat.

Foto: Profimedia.cz Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová